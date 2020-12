VILLADOSE

Dopo i due furti consecutivi di gennaio, si sono nuovamente intrufolati all'interno della scuola di via della Pace, dei ladruncoli nella notte fra il 13 e il 14 dicembre. Sono entrati da una porta laterale, e si sono diretti alle macchinette del caffè e merendine da dove hanno recuperato pochi spiccioli, visto che in questo periodo vengono utilizzate soltanto dagli insegnanti e dal personale scolastico che usa le chiavette e raramente dagli studenti che si fermano per le attività pomeridiane. Gli altri due episodi si erano verificati il primo il 24 e il 25 novembre 2019 e in quell'occasione i ladri si erano intrufolati nella scuola sottraendo i soldi dei distributori automatici, un computer portatile e svuotando le cassettine di raccolta fondi per il Wwf raccolti dai bambini. Il secondo invece nella notte fra il 7 e l'8 gennaio quando i ladri hanno messo a soqquadro gli uffici didattici e sottraendo due vecchi computer. I ragazzi delle medie, delle aule interessate dal passaggio dei ladri, sono stati accompagnati nella palestra in attesa che il personale scolastico effettuasse la pulizia e sanificazione degli ambienti.

Mirian Pozzato

