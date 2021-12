VILLADOSE

Dopo 38 anni di servizio in Comune, è andata in pensione Francesca Bellan, responsabile dell'ufficio Urbanistica di Villadose. Nel consiglio del 29 novembre l'amministrazione ha ringraziato la geometra, che non ha nascosto l'emozione. In sala erano presenti anche i colleghi d'ufficio. «Francesca Bellan - ha rilevato l'assessore Gino Alessio - è stata artefice negli ultimi dieci anni della sua quarantennale attività presso il comune di Villadose di cambiamenti che possiamo definire epocali. Insieme abbiamo gestito la ri-approvazione del Pat, strumento fondamentale per la Villadose dei prossimi lustri. Abbiamo poi redatto numerosi regolamenti in campo edilizio, senza dimenticare la digitalizzazione del settore. Bellan ha gestito un settore strategico del comune mediando tra molte conflittualità. Un settore messo a dura prova in questi ultimi anni da nuove competenze e da una serie di questioni legate agli allevamenti, all'edilizia industriale all'assetto igienico, sanitario ed ambientale. Ha svolto la sua attività anche a Ceregnano, dividendo tempo e energie in due realtà in rapida evoluzione».

IL RINGRAZIAMENTO

«Anni intensi quelli trascorsi insieme con la geometra Bellan - ha concluso l'assessore Alessio - anni in cui forse l'amministrazione non ha sempre saputo essere all'altezza delle aspettative della responsabile, a cui va attribuito il merito di trasparenza, professionalità e affetto per Villadose. Grazie davvero Francesca del prezioso contributo e del bene che hai voluto al nostro paese».

A questa riflessione si è aggiunto il sindaco Pier Paolo Barison; anche la collega Lucia Scarpignato ha ricordato alcuni momenti condivisi insieme.

«Sono onorata di aver lavorato per il mio comune di origine ha detto emozionata Francesca Bellan Vi auguro buon lavoro e di portare a termine i progetti che avete. Già mi manca il mio lavoro». Le è stata quindi consegnata una targa ricordo.

Mirian Pozzato

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA