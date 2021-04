Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VILLADOSEDal primo febbraio la sede di segreteria comunale è vacante: dopo circa dieci anni la dottoressa Sandra Trivellato ha deciso infatti di lasciare l'incarico per nuovi sviluppi professionali. Trivellato era arrivata a Villadose a fine 2011 dopo l'insediamento del sindaco Gino Alessio con un incarico di reggenza per poi assumere la titolarità in convenzione con il comune di Sant'Urbano a marzo del 2012.«Una perdita importante ha...