Vigilia di Ferragosto, mattinata senza corrente

BLACK-OUT ELETTRICOROVIGO Vigilia di Ferragosto senza corrente elettrica per il cuore del centro storico. Mercoledì 14 agosto, infatti, E-Distribuzione eseguirà degli importanti lavori di adeguamento della linea elettrica in centro storico e quindi dalle 9 alle 14,45 sarà staccata la corrente in via Bedendo (in corrispondenza dei numeri civici da 3 a 9, da 23 a 25, da 6 a 14, da 18 a 22, da 26 a 30), in piazza Garibaldi (dal civico 2 al 4), in piazza Vittorio Emanuele II (civici 14 e 24), in vicolo Leoncino (dal civico 3 al 9) e via...