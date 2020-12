VIGILI DEL FUOCO

ROVIGO Erano circa le 15 quando le fiamme hanno iniziato a crepitare all'interno di una casa mobile, un camper che si trovava all'interno di unae officina in via della Cooperazione, al Punto 13. Gli operai, che in quel momento erano al lavoro su altri mezzi, si sono accorti che all'interno del camper, un autocaravan prodotto dalla francese Rapido che i proprietari avevano portato per una riparazione, era divampato un incendio. Mentre il fuoco avanzava, sono riusciti a portare fuori dall'officina il camper e a contenere le fiamme, utilizzando un estintore carrellabile, fino all'arrivo dei vigili del fuoco, accorsi con autopompa, autobotte e sette operatori. In pochi minuti hanno spento i focolai residui, che hanno interessato solo l'interno del caravan. Tuttavia, a rendere particolarmente preoccupante il tutto, il fatto che proprio in quell'area vi fossero alloggiate due bombole di gas. Fortunatamente l'incendio è stato domato prima che potesse arrivare a provocarne l'esplosione. Le cause che hanno portato alla nascita del rogo, che ha completamente distrutto il lussuoso autocaravan, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento, seguite da quelle di messa in sicurezza del mezzo, per evitare che vi fossero focolai nascosti che potessero far ripartire l'incendio, sono terminate dopo circa un'ora e mezza.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

