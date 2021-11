Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Sono sfilati con mezzi e divise di oggi e di 70 anni fa i vigili del fuoco di Rovigo, per ricordare così quali fuorono l'impegno e il sacrificio dei vigili del fuoco nell'intervenire in Polesine per l'alluvione del 1951. Il corteo di mezzi e uomini è sfilato in centro lungo corso del Popolo e poi in piazza Vittorio Emanuele, attirando l'attenzione e la curiosità, ma anche la gratitudine dei rodigini che si trovavano in centro ieri...