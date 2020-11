INQUINAMENTO

ROVIGO Un'elevata carica batterica di tipo fecale. È quanto emerso dalle analisi dell'Arpav sulle acque dello Scolo Rezzinella, nel tratto dopo la parte tombinata, sul retro della stazione di Rovigo, fino al Ceresolo, nel ramo che costeggia via Leopoldo Baruchello: ciò ha portato il sindaco a emettere l'ordinanza con la quale vieta di utilizzare le acque dello scolo consorziale Rezzinella per tutto il tratto di competenza comunale fino all'incrocio con via Lina Merlin per l'irrigazione di colture agricole destinate ad essere consumate crude, ovvero per annaffiare i piccoli orti privati, perché potrebbe costituire un potenziale pericolo per la salute pubblica.

SOPRALLUOGO ARPAV

Le rilevazioni dei tecnici Arpav sono state effettuate il 6 ottobre dopo la segnalazione di una preoccupante e rilevante moria di pesci che aveva fatto insorgere il fondato sospetto della presenza di inquinanti disciolti nelle acque. Gli accertamenti hanno evidenziato la presenza di sostanza organica associata a una bassissima concentrazione di ossigeno disciolto, nonché un'elevata carica batterica di tipo fecale. Il 27 ottobre Arpav ha comunicato i risultati al Comune che, due giorni dopo ha trasmesso il tutto a Consorzio di Bonifica Adige e Po, Acquevenete e polizia locale, richiedendo l'attivazione delle verifiche di competenza, mirate a scoprire quali fossero le cause dell'inquinamento. Il Consorzio di Bonifica il 3 novembre ha risposto che gli accertamenti non avevano dato frutti, mentre Acquevenete, tre giorni dopo, ha spiegato che dalle verifiche eseguite sugli sfioratori e sui dispositivi di emergenza della rete non sono state rilevate anomalie, anche se ha sottolineato la presenza, proprio in quel tratto, di tubazioni di acque meteoriche e di scolo che non sono però in gestione ad Acquevenete.

MISURA CAUTELATIVA

Il Dipartimento di Prevenzione, invece, l'11 novembre ha suggerito, in via cautelativa, l'adozione del divieto di prelievo di acqua dallo scolo per uso irriguo su prodotti agricoli destinati ad essere utilizzati crudi, fino a ulteriori controlli. E così il sindaco, appurato che le cause dell'inquinamento non sono state accertate e che risulta impossibile prevedere o escludere il verificarsi di ulteriori episodi, ha emesso l'ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua del canale Rezzinella per uso irriguo su prodotti agricoli destinati ad essere utilizzati crudi. Un analoga ordinanza, sempre per quel tratto del Rezzinella, era stata già emessa nel dicembre 2016 ed era rimasta in vigore fino al giugno 2017. E, anche in quel caso, tutto era iniziato con una preoccupante moria di pesci.

Francesco Campi

