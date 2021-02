PETTORAZZA GRIMANI

La nuova toponomastica, con annessa numerazione civica, tiene ancora banco a Pettorazza Grimani. La lista civica Pettorazza viva ed attiva, chiede lumi al sindaco Gianluca Bernardinello sui costi di questo progetto.

«Da due anni -spiega la minoranza che ha presentato una interrogazione rimasta lettera morta, al pari di una convocazione del consiglio comunale - i cittadini patiscono disagi di ogni genere per la confusione e opacità che ha caratterizzato questo progetto, senza considerare che nessuna comunicazione che indichi chiaramente via e numero civico, o solo numero civico, è stata loro inviata per dare ufficialità, certezza e omogeneità di comportamento nei confronti di terze parti».

Un dato è assodato, per Pettorazza viva ed attiva: «Non abbiamo avversato il progetto in sé, peraltro già messo in cantiere dalle precedenti amministrazioni, ma ciò che mai abbiamo condiviso è stato il metodo, sotto tutti gli aspetti: senza partecipazione di noi cittadini e del contributo che sicuramente avremmo saputo dare in termini di conoscenza del territorio e memoria storica, con apposizione prima dei numerici civici e solo dopo molti mesi, delle targhe viarie. In questi due anni noi cittadini di Pettorazza abbiamo patito disagi più o meno gravi insieme a postini, corrieri e non solo».

G.Fra.

