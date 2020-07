VIE DI NAVIGAZIONE

ROVIGO Il potenziamento del sistema della navigazione fluviale è un'opportunità importante per il Polesine secondo il consigliere regionale Graziano Azzalin, perché con il completamento dell'Idrovia padano-veneta questo territorio, e in particolare Rovigo, possono aspirare a «essere il perno di un super porto Mantova-Rovigo-Venezia». Azzalin martedì ha visto approvato l'ordine del giorno sulla navigazione interna proposto dal gruppo del Pd, di cui era primo firmatario, all'interno del Piano regionale dei trasporti deliberato dal Consiglio regionale, che fino al 2030 prevede complessivamente investimenti per oltre 20 miliardi.

«L'ordine del giorno - spiega Azzalin - impegna la Giunta a potenziare la navigazione fluviale, finora colpevolmente trascurata. Mi auguro che non siano buoni propositi di fine mandato e si vada finalmente in questa direzione». «Vista la congestione delle infrastrutture stradali - prosegue il consigliere Dem - è indispensabile spostare parte del trasporto non solo su ferro, ma anche lungo le vie d'acqua». È una scelta strategica, perché «riduce i consumi, l'inquinamento acustico e atmosferico», mentre a oggi «il volume delle merci trasportate in Italia per via fluviale è appena lo 0,05%, rispetto al 10% in Europa». «Il Piano - puntualizza Azzalin - non compie una scelta forte per uno spostamento significativo del traffico: con l'ordine del giorno impegniamo invece la Giunta a predisporre un progetto di incentivazioni per potenziare la navigazione fluviale» e verso un'idrovia con riconoscimento statale, che dal mare si innesti con le aree più industrializzate del Paese. Azzalin punta anche sull'incremento della domanda turistica per la riscoperta di ambienti e paesaggi fluviali.

