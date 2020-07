SERVIZI

ROVIGO Per far fronte all'emergenza sanitaria, l'Inps mette a disposizione degli utenti anche il nuovo servizio di videochiamata. È una sperimentazione che in questi giorno sarà attiva solo nella provincia di Rovigo e nella direzione metropolitana di Napoli. La nuova modalità prevede che gli appuntamenti si possano svolgere anche in videochiamata dopo richiesta di appuntamento, con l'obiettivo di rispondere alle esigenze di comunicazione con l'utenza in una fase tuttora di emergenza. Così si potrà dialogare con un operatore Inps senza rinunciare al contatto visivo: basta avere un pc con webcam o uno smartphone per fruire dei servizi Inps senza recarsi fisicamente allo sportello.

SPERIMENTAZIONE

Rovigo fa da apripista per il nuovo servizio dopo che l'Inps ha comunque riaperto al pubblico i suoi sportelli dal 1. luglio. Gli sportelli sono attivi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e l'accesso nelle sedi deve essere sempre prenotato chiamando il numero gratuito (da rete fissa) 803.164 o telefonando con il cellulare allo 06/164164. Le prenotazioni sono possibili anche attraverso la app Inps Mobile (per smartphone e tablet) e il sito internet dell'Inps. L'utente che si prenota tramite la app Inps Mobile, il sito internet, il contact center o il numero telefonico provinciale 0425/391300 per l'emergenza Covid-19, avrà la possibilità di scegliere tra tre modalità di contatto: chiamata telefonica, accesso in sede o videochiamata. Al momento della prenotazione con scelta di videochiamata, gli sarà fornita una breve guida su come utilizzare il nuovo servizio.

LA DIRETTRICE

Come è stata scelta Rovigo per questa sperimentazione? «La direzione di Rovigo e quella del Veneto avevano già avviato il progetto di sportello solo virtuale, approvato dalla direzione regionale durante il lockdown - spiega Roberta Carone, direttrice provinciale Inps - volevamo aggiungere la modalità in videochiamata, ma prima era necessario un passaggio tecnico per garantire una connessione sicura. Così siamo stati inseriti in questo progetto nazionale».

La videochiamata è un'opportunità in più, ma può essere un ostacolo per chi non è abituato alla tecnologia: quali solo le istruzioni spiegate agli utenti per usufruire di questa modalità di appuntamento? «Dal 11. ottobre scorso i servizi erano già su prenotazione, tranne quelli per il rilascio del Pin e della certificazione unica: anche per questi servizi, dopo l'emergenza sanitaria, dal 1. luglio è obbligatoria la prenotazione. La videochiamata è una nuova possibilità, visto che restano la telefonata e la prenotazione dell'accesso in sede: per la videochiamata bisogna avere un minimo di dimestichezza con le tecnologie e se si sceglie questa modalità, basta seguire le istruzioni fornite, installando sullo smartphone o sul pc Microsoft Teams, che è stata individuata come la piattaforma di comunicazione più sicura».

LAVORO CHE CAMBIA

Durante il periodo in cui non è stato possibile l'accesso fisico, com'è cambiato il lavoro quotidiano, anche ricorrendo allo smart working? «Più del 90% del personale ha lavorato in smart working. La mole relativa agli ammortizzatori sociali è stata gestita così. È stata un'esperienza affrontata dall'oggi al domani e il personale ha dato un'ottima prova di professionalità e dedizione, soprattutto se pensiamo che rispetto all'anno scorso, nello stesso periodo di tempo, si è passati da 100mila ore di cassa integrazione ai 5 milioni durante l'emergenza».

A quali volumi sono salite le telefonate? «Nel solo maggio abbiamo fornito tremila risposte telefoniche, in giugno circa 3.500-3.600, oltre a garantire gli ammortizzatori sociali assieme alla task force nazionale, perché tutti i beneficiari avessero i sussidi di emergenza».

Nicola Astolfi

