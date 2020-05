COMMERCIO

ROVIGO È conto alla rovescia in città per la riapertura delle attività commerciali chiuse ormai dal lockdown dell'11 marzo. Abbigliamento, calzature, pelletterie, casalinghi e negozi di oggettistica alzeranno la serranda a metà maggio. Bar, ristoranti, negozi di estetica e parrucchieri sono in attesa, invece, di un dietrofront del Governo in merito alla prefissata apertura del 1. giugno. Anche la ripartenza per i negozi, che si sono visti mandare in fumo un'intera stagione di vendite, non sarà in discesa sul fronte economico e sul rispetto delle nuove regole anti-contagio. Il Comune ha pertanto annunciato l'intenzione di aiutare i commercianti e gli esercenti della città a rialzarsi in piedi attraverso una serie di iniziative che partiranno già dalla settimana prossima.

PROMOZIONE

In particolare, i commercianti saranno chiamati a promuovere la propria attività attraverso dei video, che verranno poi divulgati attraverso tutti i siti d'informazione, dalle piattaforme web dei giornali locali ai diversi profili social dedicati alla città. I cittadini attraverso i like sui video, avranno la possibilità di aggiudicarsi una serie di buoni per lo shopping messi a disposizione dal Distretto del commercio. Il progetto verrà realizzato con la collaborazione di Confesercenti e Ascom Confcommercio.

IL PIANO

«Il nostro obiettivo - spiega il sindaco Edoardo Gaffeo - è quello di offrire, attraverso una serie di iniziative realizzate anche in collaborazione con il Distretto, diretto da Giacomo Pessa, tutto il sostegno possibile alle attività che in questi mesi hanno dovuto tenere la serranda abbassata. Fin da subito il video ci è sembrato un modo efficace per promuovere la città e i negozi presenti. Nelle operazioni di promozione coinvolgeremo tutti i siti locali di informazione e i social, in modo che i vari messaggi arrivino a tutta la cittadinanza».

Nel frattempo, ieri l'assessore regionale Roberto Marcato ha annunciato l'approvazione da parte della Giunta veneta di un provvedimento con le quali vengono introdotte importanti modifiche al bando dei Distretti del commercio riconosciuti e finanziati dalla Regione. I Comuni capofila come Rovigo (sono 57 in tutto i Distretti ammessi al finanziamento regionale) potranno utilizzare i 14 milioni per iniziative atte a sostenere le imprese colpite dall'emergenza Covid 19. In particolare, i Comuni potranno sostenere spese volte ad attuare misure di sostegno a favore delle attività commerciali che hanno dovuto sospendere la loro attività e rivedere tutta la programmazione pensata, prima del Covid 19, in merito alle attività del Distretto, fino al 50% della spesa ammessa, previo rispetto dei requisiti minimi previsti dal bando regionale. Non solo, la Regione ha anche posticipato di sei mesi la conclusione dei progetti legati ai Distretti, fissata ora per l'undici novembre 2021 con la possibilità, in caso di necessità, di un prolungamento di ulteriori sei mesi.

SPAZI ESTERNI

La Giunta regionale ha chiesto ai Comuni, inoltre, di favorire l'estensione delle superfici dei plateatici di bar e ristoranti per favorire il corretto distanziamento sociale. Un'idea già lanciata con largo anticipo dal sindaco, dalla scorsa settimana al lavoro per mappare il suolo comunale nei pressi delle diverse attività della città e dare dunque il via libera all'ampliamento degli spazi per sedie e tavolini all'esterno dei locali, ma anche spazi espositivi utilizzabili dai diversi negozi del centro. «Abbiamo concluso la mappatura dei plateatici - ha aggiunto il sindaco - non è stato semplice trovare per tutti le modalità di allargarsi all'esterno. Ce l'abbiamo però fatta e la settimana prossima, dopo un passaggio in giunta, i locali e i negozi che hanno presentato la domanda, potranno ampliarsi gratuitamente, garantendo così il rispetto delle misure di distanziamento previste dalle normative per il contenimento del contagio».

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA