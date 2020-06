IL BOLLETTINO SANITARIO

ROVIGO Coronavirus, il Polesine registra una nuova positività, ancora nel Basso Polesine. Una signora di 51 anni, originaria del Delta, è risultata positiva al Coronavirus durante lo screening pre-operatorio effettuato all'ospedale ferrarese di Cona. Il direttore generale dell'Ulss 5, Antonio Compostella, invita a tenere sempre alta la guardia: «La signora era asintomatica, la positività è emersa prima dell'intervento medico e adesso sta bene - spiega - Il virus non gira, ma non è completamente debellato. Le positività vanno ricercate negli asintomatici, che non sanno di avere l'infezione. Certo, la situazione in provincia di Rovigo rimane incoraggiante e non ci sono ricoverati per il virus, ma serve responsabilità nei comportamenti quotidiani e nel rispetto del distanziamento sociale. L'attività di screening prosegue bene e non riscontriamo ulteriori positività, i dati in Polesine sono buoni».

SERVIZI RIATTIVATI

Gli ospedali hanno ripreso la solita routine quotidiana: «Le attività sono ricominciate praticamente a pieno regime - spiega ancora Compostella - Dalla settimana prossima al San Luca dovrebbero riprendere gli interventi chirurgici, mentre le attività specialistiche, di medicina e ricovero sono già riprese a Trecenta».

ATTIVITÀ DI SCREENING

Il direttore generale fornisce nuovi numeri: «Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, in Polesine sono stati fatti 35.500 tamponi. Gli screening sono indirizzati sulle categorie più a rischio, come i dipendenti dell'azienda sanitaria, medici, infermieri, guardia medica, ospiti e operatori delle case di riposo, lavoratori di farmacia e parafarmacie, volontari della Protezione civile, forze dell'ordine e agenti di polizia locale. Sono stati effettuati screening a tappeto. Per quanto riguarda i dipendenti Ulss, da quando è scoppiata la pandemia Covid-19 sono state trovate 41 positività, ma tutte nella fase iniziale dell'emergenza. Dall'inizio della pandemia, sono in totale 451 i residenti in provincia di Rovigo positivi al virus».

LE CASE DI RIPOSO

Capitolo case di riposo, il direttore generale spiega: «Non si segnalano nuove positività o guarigioni. Gli ospiti delle strutture ancora ammalati sono due, entrambi a Fratta Polesine. Nessun operatore delle strutture residenziali è attualmente positivo».

SERVIZI ESSENZIALI

Ci sono altri dati significativi, illustrati da Antonio Compostella: «I lavoratori dei servizi essenziali sono 2600 e ci sono zero positività. Nessun contagio nemmeno tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacie, personale di ditte esterne, come magazzini e ristorazione. Ciò significa il buon utilizzo dei dispositivi di sicurezza: ora guardiamo con più fiducia al futuro. Detto questo, dobbiamo mantenere alta l'attenzione, per non lasciare spazio al Coronavirus».

SPORTELLI RIAPERTI

Prima di cedere la parola al responsabile del Cup Fernando Spadon, il direttore generale dell'Ulss 5 ha elogiato il Centro unico di prenotazione. «Sta svolgendo un lavoro encomiabile, ringrazio il dottor Spadon e tutto il personale. Presto riapriremo gli sportelli negli ospedali di Rovigo, Adria e Trecenta. Ci saranno ingressi scaglionati e percorsi di sicurezza che stiamo già studiando. Apertura a luglio? Speriamo prima», è l'auspicio di Antonio Compostella.

