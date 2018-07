Viaro: «Spendiamo 50mila euro l'anno per la disinfestazione contro le zanzare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Facciamo disinfestazioni per 50mila euro l'anno per prevenire la diffusione della malattia da virus West Nile, la prevenzione è però un obbligo anche per i cittadini che devono intervenire contro le zanzare nelle loro proprietà private». A riepilogare gli interventi fatti per controllare e ridurre la presenza di zanzare è stato il sindaco Luigi Viaro durante l'ultimo consiglio comunale in risposta al consigliere del Partito democratico Stefano Borile su ciò che il Comune sta facendo per fronteggiare l'allarme West Nile. Un allarme che...