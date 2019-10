Viaro: «I segni del disagio dovevamo intuirli prima»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONILENDINARA «Vicende come questa non suscitano in noi solo sconcerto e condanna, ma anche preoccupazione per il fatto che nella nostra piccola comunità non si riesca a percepire una situazione di disagio e prevenire».Così il sindaco di Lendinara Luigi Viaro esprime il sentimento di indignazione, ma anche disorientamento della comunità, di fronte ai fatti di cui sono accusati i tre arrestati che abitano nella frazione di Campomarzo. Per l'Amministrazione comunale è una questione di integrazione (peraltro pare che due dei tre...