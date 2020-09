VIABILITÀ

ROVIGO Ancora disagi in viale Trieste. A portare in luce le pessime condizioni della strada, nei giorno scorsi, era stato il residente Massimo Veronese, segnalazione che era arrivata sul tavolo del sindaco Edoardo Gaffeo il 20 agosto scorso e la risposta è giunta al mittente quattro giorni dopo da parte dell'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Favaretto.

LA RISPOSTA

«La ringrazio per la sua segnalazione e per i suoi suggerimenti riguardanti la situazione della pavimentazione stradale della pista ciclabile di viale Trieste ed i relativi sottoservizi le parole dell'assessore ai Lavori pubblici - come del resto lei stesso ben sa, tale situazione è nota da tempo ed è già stata più volte segnalata ad Acquevenete trattandosi di condotta fognaria di sua competenza».

IL PROBLEMA

Il nodo posto da Veronese sono i frequenti danni al manto stradale, con anche degli sprofondamenti causati dalla situazione del sottosuolo. Si ricorderà che spesso si è parlato di una strada con il vuoto sotto.

«Difatti - ha aggiunta Favaretto -spetta proprio al succitato gestore del Servizio idrico integrato, d'intesa con la locale Autorità d'ambito, programmare ed eseguire gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione delle reti tecnologiche afferenti al suindicato servizio, valutando anche le condizioni di migliore economicità d'intervento».

Favaretto così concude che «non mancheremo ancora una volta di sollecitare una rapida e definitiva soluzione dell'inconveniente segnalato vigilando nel contempo sulla sicurezza del transito».

STRADA DA SISTEMARE

Il 31 agosto i lavori sono cominciati e velocemente chiusi. Un cantiere è stato allestito e la ditta ha lavorato alacremente per la sistemazione del manto stradale in quel punto attorno al civico 62. «Senza una seria e urgente programmazione dei lavori su tutti i restanti 825 metri lineari di viale Trieste - aveva segnalato il residente rivolgendosi al sindaco Gaffeo - lasceremo in eredità non solo ai nostri figli, ma anche ai nostri nipoti, i soliti problemi irrisolti dalle varie amministrazioni che hanno governato la nostra città».

