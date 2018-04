Viale Tre Martiri, petizione Fiab per la sicurezza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITÀROVIGO Attraversare in viale Tre Martiri è un incubo e gli Amici della bici lanciano una petizione per chiedere al Comune di intervenire in nome della sicurezza, proponendo una serie di proposte operative: «L'installazione di segnaletica verticale illuminata nei passaggi, semafori a chiamata e led sulle strisce pedonali, un maggior controllo del rispetto dei limiti di velocità, che in quel tratto è di 30 chilometri orari, un rifacimento gli spazi di sosta a ridosso della ciclabile di fronte allo stadio Gabrielli e l'installazione...