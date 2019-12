CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIALE PORTA POROVIGO Ancora un incidente in città con una bicicletta coinvolta. In questo caso una bici elettrica. Il tutto è successo attorno alle 17.30 di ieri in viale Porta Po, praticamente di fronte allo stabilimento della Sicc. E, più precisamente, all'incrocio con via Sant'Antonio, una strada decisamente poco trafficata che congiunge viale Porta Po alla Statale 16, attraversando la zona industriale.CADUTA A TERRAÈ da qui che si è immessa una Hyundai Ix35, un Suv, che ha urtato la bici, in sella alla quale si trovava una donna, di...