Viale Porta Mare, con 660mila euro rotatoria più vicina

VIABILITÀROVIGO Via libera al cantiere per la rotatoria di viale Porta Mare, all'incrocio tra Buso e Sarzano. Uno dei punti più pericolosi della città, dopo anni di discussioni sulla soluzione viaria più adeguata per impedire il ripetersi di nuovi gravissimi incidenti, verrà finalmente trasformato in rotatoria. Un intervento da 660 mila euro che presto dovrebbe realizzarsi.PUNTO NEROSulla strada regionale 443 in direzione Adria, dove si incontrano le strade dirette a Sarzano e a Buso, dovrebbe essere finalmente in procinto d'iniziare il...