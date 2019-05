CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIALE PORTA ADIGELE AUTO FINISCONOA RUOTE ALL'ARIA(F.Cam.) Carambola spaventosa ieri nel primo pomeriggio fra un'Opel Zafira e una Panda, in viale Porta Adige, all'altezza del Baruffa Caffè, in un punto in cui, a fianco della strada, c'è un ampio dislivello. Ed entrambe le auto coinvolte, sono finite giù, con la Zafira rimasta sospesa con le ruote in aria. Fortunatamente illese le due persone coinvolte. Sul posto polizia locale, vigili del fuoco, Suem e polizia. A causare l'incidente parrebbe un'immissione improvvida sulla strada, ma gli...