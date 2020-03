VIAGGI IN CRISI

ROVIGO «Una crisi così non si era vista nemmeno durante gli attentati dell'Isis». Elisa Forno e Daniela Lonetto, agenti di viaggi di Vivere e Viaggiare', anche ieri erano al lavoro in via Celio, tra disdette di vacanze all'estero e le incertezze di chi deve partire con il timore di essere rifiutato dal Paese che ha scelto per le ferie o per lavoro. «I controlli per chi arriva in particolare da Veneto e Lombardia spiegano le due agenti cambiano da Paese a Paese. Ad esempio, l'altro giorno alcuni nostri clienti sono atterrati a Londra senza nessuna difficoltà. Ci hanno infatti spiegato di non essere stati sottoposti, una volta sbarcati, ad alcun controllo particolare. I rodigini, invece, che hanno raggiunto l'Egitto, il Marocco, Cuba, Maldive, sono stati sottoposti alla misurazione della temperatura. Questi paesi infatti misurano la febbre ai turisti italiani e se è presente scatta l'obbligo di quarantena da trascorrere, a scelta, in loco oppure, in alternativa, tornando a casa».

I CONTROLLI

Anche in Europa controllano la temperatura a chi proviene, in particolare, da Veneto, Emilia e Lombardia. «La Francia è invece più rigida - spiegano le operatrici turistiche - ci hanno infatti annullato un viaggio di alcuni rodigini Che dovevano raggiungere Parigi per un corso di formazione». Impossibile per il momento per un italiano raggiungere le Seychelles. Le autorità locali hanno infatti vietato a tutte le compagnie aeree con voli diretti alle Seychelles di imbarcare passeggeri che siano stati in Italia, Cina, Sud Corea e Iran negli ultimi 14 giorni. Linea dura anche in Madagascar, che invita i viaggiatori provenienti dall'Italia ad annullare o posticipare il viaggio. È ancora possibile invece raggiungere il Kenya, qui infatti per i viaggiatori provenienti dall'Italia, in caso di rilevazione di sintomi compatibili, è prevista la possibilità di ulteriori accertamenti sanitari e misure di quarantena o rientro immediato in Italia, con possibilità di una estensione di tali misure anche a chi abbia viaggiato con lo stesso mezzo. Le autorità locali consigliano di munirsi di certificato medico, con traduzione in inglese, che attesti l'assenza di contagio da coronavirus. Divieti di ingresso agli italiani di sbarcare in Israele, nei territori Palestinesi, Libano, Giordania e Arabia Saudita.

«Attualmente non abbiamo rodigini negli Stati Uniti in viaggio con noi - spiegano le due agenti- Ci sono però prenotazioni relative alla Pasqua, dunque dipende dagli sviluppi dei prossimi giorni». Dopo l'allarme coronavirus, scattato la settimana scorsa, molti rodigini hanno deciso di cancellare le vacanze programmate per la primavera, un vero colpo basso per il settore che si è visto messo in ginocchio da una crisi senza precedenti. «I viaggi programmati nelle prossime settimane hanno visto un calo dell' 80 per cento spiegano Sara e Daniela - Un numero così alto di disdette e mancate prenotazioni che non avevamo mai registrato nemmeno ai tempi della primavera araba e degli attentati dell'Isis. Anche i colleghi di tutta Italia, con i quali ci siamo incontrati l'altro giorno a Roma per manifestare, stanno registrando questi numeri sconcertanti». E per le vacanze estive? «Qualcuno viene a informarsi, ma senza prenotare. Tutti aspettano di vedere gli sviluppi della situazione sul fronte dell'epidemia. C'è ottimismo e voglia di partire, ma ancora molta cautela sul fronte delle prenotazioni. Il panico che si è diffuso non ci aiuta certo a contenere la crisi». «Fortunatamente spiegano le agenti di viaggio i tour operator permettono di cancellare la vacanza senza penali. E' possibile invece disdire una crociera 21 giorni prima della partenza con una penale di soli 50 euro». «Gli italiani torneranno a viaggiare - assicurano -, certo che non ci eravamo trovati difronte ad una situazione così drammatica nemmeno al tempo dello tsunsmi del 2004».

Roberta Merlin

