VIABILITÀ

STANOTTE CHIUSO IN A13

IL CASELLO DI ROVIGO

Sulla A13 Bologna-Padova, per lavori di pavimentazione durante la notte, dalle 22 di oggi alle 6 di domani sarà chiusa la stazione di Rovigo, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Padova. In alternativa viene consigliato di utilizzare la stazione di Boara Tovigo nord o di Rovigo sud Villamarzana.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti My Way in onda su Sky Meteo24, Sky Tg24, La7 e La7d, oltre che sulla app gratuita My Way, sul sito autostrade.it, su Rtl 102.5, su Isoradio 103.3 Fm, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network Tv Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni chiamare il call center Autostrade al numero 840042121.

COMUNE

SCIOPERO IL 23 OTTOBRE

I SERVIZI ESSENZIALI GARANTITI

È stato proclamato per il 23 ottobre uno sciopero generale nazionale rivolto ai dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati. Il Comune comunica che saranno garantiti i servizi essenziali, come lo stato civile per le nascite, le attività della Polizia locale per trattamenti sanitari obbligatori, incidenti, pronto intervento, centrale operativa e protezione civile, la custodia di teatro e museo dei Grandi fiumi che sarà aperto dalle 10.30 alle 12, mentre per l'asilo nido Buonarroti il dirigente valuterà preventivamente l'entità della riduzione del servizio scolastico e comunicherà alle famiglie le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio.

