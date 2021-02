ADRIA

Sarà operativo da oggi, a partire dalle 8, in riviera Matteotti il prolungamento del senso unico nel tratto compreso tra via Marani e ponte Sant'Andrea. In attesa dell'esito che avrà la raccolta firme, anticipata da Il Gazzettino, promossa dalle attività della zona, la nuova viabilità dovrebbe essere a titolo sperimentale per circa tre mesi ovvero fino al 7 maggio.

VIABILITÀ SPERIMENTALE

Considerando però quello che è accaduto anni fa con la disciplina viaria di zona a traffico limitato dell'area compresa tra via Terranova, via Pegolini, vicolo Santo Stefano, corte Cerchi, vicolo Bambine e via Filippo Corridoni che è rimasta in fase sperimentale per oltre un decennio a partire dal 16 giugno 2007, e fino a due anni fa, molti sorridono.

SENSO UNICO

La decisione, di prolungare il senso unico, sarebbe stata presa nell'ambito delle azioni di miglioramento e razionalizzazione della viabilità nel centro cittadino per perseguire gli obiettivi della sicurezza stradale, della riduzione dell'inquinamento e della fluidità della circolazione.

Secondo la relazione della Polizia Locale istituendo il senso unico nel tratto in questione con direzione di marcia via Marani - ponte Sant'Andrea, si prevede di conseguire l'obiettivo prefissato ovvero una maggiore fluidità del traffico in sicurezza.

Ciò consentirà inoltre di realizzare degli stalli di sosta in senso longitudinale per consentire un potenziamento della possibilità di sosta con parcometro a pagamento, sul lato sinistro della carreggiata nonché, due stalli riservati all'attività di carico e scarico, permettendo la sosta dei veicoli per un tempo limitato di 30 minuti e inoltre consentire l'istituzione di due stalli di sosta per persone invalide e due stalli di sosta denominati parcheggi rosa.

G.Fra.

