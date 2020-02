VIABILITÀ

ROVIGO Tana libera tutti. Le famiglie di via Argine Sinistro Canalbianco non sono più prigioniere. Sono terminati, con quasi due settimane d'anticipo, i lavori per il consolidamento della riva, necessari dopo che la banchina era franata durante le festività natalizie. Per quasi due mesi era stato istituito il divieto di transito sulla strada arginale che collega tre comuni, Rovigo, Arquà Polesine e Bosaro, rendendo praticamente isolate una ventina di famiglie.

Dal tardo pomeriggio di lunedì sono state tolte le transenne e la strada è interamente percorribile, senza più alcuna restrizioni. I residenti della zona possono finalmente tirare un sospiro di sollievo e riprendere la consueta routine.

Non è stato un periodo facile per gli abitanti, come ricorda il portavoce della famiglie Valentino Perlari: «Siamo felici che i lavori decisi dal Genio Civile e appaltati a una ditta di Loreo siano terminati addirittura in anticipo», dice. Moltissime le difficoltà logistiche per questi cittadini che si sono sentiti letteralmente abbandonati dalle istituzioni. Via Argine Sinistro Canalbianco, la terra di nessuno. «In questi due mesi ribadisce Perlari non si è fatto vivo nessun esponente comunale delle tre Amministrazioni coinvolte. Ci siamo rimasti male, paghiamo le tasse come tutti e meritavamo maggiore considerazione».

Gli abitanti hanno lamentato i disservizi e alzato la voce in diverse occasioni. Tra i disagi segnalati, la posta che non arrivava per settimane, i danni economici subiti da una locale carrozzeria e le difficoltà per portare a scuola i bambini. Abbastanza clamoroso l'episodio accaduto a gennaio, quando un'ambulanza ha sbagliato strada ed è arrivata con quasi quindici minuti di ritardo a soccorrere una giovane della zona. Disagi che adesso sembrano superati: la carrozzeria Barison riabbraccerà l'abituale clientela, gli autobus torneranno a effettuare il regolare trasporto scolastico e le nonne potranno recarsi a trovare i nipotini.

I lavori nel dettaglio. Il primo intervento di gennaio aveva interessato la rampa d'accesso, poi si era proceduto con il consolidamento della riva. I lavori di somma urgenza, dopo il sopralluogo condotto dal responsabile Giovanni Paolo Marchetti, erano stati decisi dal Genio Civile e affidati alla ditta Cogipa di Loreo, che, a sorpresa, ha terminato in anticipo. Nemmeno il tempo di godersi l'apertura di via Argine Sinistro Canalbianco, che Valentino Perlari promette di iniziare presto una nuova battaglia: «La strada è massacrata dalle buche, le strisce non si vedono più - osserva - Sono necessari lavori di asfaltatura per l'intero tratto stradale, quasi sei chilometri. L'ultima asfaltatura in via Argine Sinistro Canalbianco risale a trentacinque anni fa, nei prossimi giorni ci rivolgeremo ai tre comuni di Rovigo, Arquà Polesine e Bosaro. Inoltre, in questa zona, camion e mezzi pesanti continuano a passare a tutta velocità, danneggiando sempre di più il manto stradale».

Alessandro Garbo

