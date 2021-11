Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VIABILITÀROVIGO Sulle bici c'è chi va molto più veloce di Rovigo. Nonostante la conformazione cittadina renda le due ruote un mezzo ideale per gli spostamenti, nonostante l'inaugurazione, nel 2019, della nuova pista ciclabile per Sarzano e la realizzazione, lo scorso anno, della corsia ciclabile lungo via Alcide De Gasperi, la strada delle scuole superiori e del Battaglini e del Pattinodromo delle Rose, il capoluogo resta infatti attardato...