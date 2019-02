VIABILITÀ ROVIGO Sul piede di guerra i residenti della centralissima via

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITÀROVIGO Sul piede di guerra i residenti della centralissima via Oberdan. La modifica alla viabilità introdotta dal Comune nello scorso dicembre in via Verdi e altre strade a ridosso del centro storico ha comportato un forte aggravio delle condizioni di traffico in via Mazzini, via Celio e, soprattutto, via Oberdan. Una strada stretta quest'ultima, a causa dell'alto marciapiede sul lato sinistro e per i parcheggi su quello destro, e con l'asfalto in condizioni pietose. Un residente ha conteggiato per alcuni giorni i veicoli in...