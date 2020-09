VIABILITÀ

ROVIGO Strade asfaltate e nuove piste ciclabili. In vista della ripartenza delle scuole e del ritorno al lavoro di molti rodigini il Comune ha avviato una serie di interventi per mettere in sicurezza le strade della città, interventi che riguardano in particolare le asfaltature e l'eliminazione delle tante buche che da anni costellano le vie del centro e della periferia. «Sulle nostre strade ha spiegato ieri l'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Favaretto - è in atto una grande campagna di manutenzione, siamo al secondo stralcio di interventi che interessa anche le vie dove si concentrano gli istituti scolastici, in previsione di un grande utilizzo della mobilità lenta. Le strade interessate alle nuove asfaltature sono le vie De Gasperi, Resistenza, Galimberti, Portazze a Grignano e Busovecchio. Entro oggi saranno terminate a Fenil del Turco le vie Borghetto, Baracca e Filzi. Domani partiranno invece gli interventi in via Primo maggio e in un tratto di marciapiedi via dei Mille. A seguire partiranno i lavori anche nella zona del sottopasso in via Fermi».

IL CRONOPROGRAMMA

Il settore Lavori pubblici sta inoltre predisponendo il terzo stralcio interventi di asfaltatura, mentre proseguono quelli spot su alcune buche, in coordinamento anche con i gestori dei sottoservizi. Una parte poi di viale Porta Adige, da anni pericolosa per buchi e dislivelli, è stata riasfaltata proprio di recente ed è tornata dunque sicura anche per i tanti motocicli e bici che la percorrono. In autunno, inoltre, il Comune interverrà anche sulla messa in sicurezza del ponte di via Martiri di Belfiore, dove le verifiche dei tecnici hanno individuato qualche ferro scoperto e un necessario intervento di restauro delle struttura.

Sul fronte dell'Urbanistica, settore di competenza sempre di Favaretto, è in corso l'affidamento dei lavori per la sistemazione dell'ex sede del Cur in via Marconi, che dovrà ospitare il comando della Polizia locale e gli uffici dei Servizi sociali. «Proveremo anche a riattivare la fontana di via Marconi - ha annunciato ieri l'assessore ai Lavori pubblici - sarebbe un bel biglietto da visita per chi arriva in stazione a Rovigo. Seguirà poi, in un secondo momento, anche la riattivazione della fontanella di piazzale Cervi».

Lavori in corso anche in via Badaloni, nell'ex liceo Celio che si prepara a ospitare il nuovo laboratorio digitale, grazie a un bando ragionale di circa 700mila euro che il Comune è riuscito ad accaparrarsi.

«Stiamo ragionando con la Soprintendenza per l'intervento sul mosaico che si trova sulla facciata dell'ex Celio - ha spiegato l'assessore - il nostro obiettivo è mettere in sicurezza l'edificio, togliendo l'impalcatura esterna, ma anche salvaguardare il mosaico di Virgilio Milani».

Prima della fine dell'anno, il Comune intende presentare e rendere effettivo il nuovo piano del traffico che sarà incentrato maggiormente sulla mobilità lenta con la realizzazione di diverse corsie ciclabili a doppio senso di marcia, una delle quali potrebbe essere realizzata anche lungo il Corso.

Roberta Merlin

© riproduzione riservata

