VIABILITÀ ROVIGO Sono iniziati i lavori del cavalcavia di Grignano. A una

VIABILITÀROVIGO Sono iniziati i lavori del cavalcavia di Grignano. A una settimana dalla chiusura dell'intera via Giotto, mercoledì mattina gli operai hanno iniziato la riparazione del ponte che collega la frazione al capoluogo. L'impresa proseguirà il lavoro fino al 22 aprile, se il tempo dovesse reggere.STRADA CHIUSALo scorso 4 aprile, intorno alle 19, è stato chiuso in emergenzia il cavalcavia sulla linea ferroviaria Bologna-Venezia di via Giotto. Alcuni passanti avevano segnalato che dei giunti avevano ceduto e a sostenere l'asfalto...