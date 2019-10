CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITÀROVIGO Sono due le soluzioni al vaglio dell'Anas per la definitiva sistemazione del ponte sull'Adige: o se ne realizza uno completamente nuovo, oppure si sistema quello attuale. Due operazioni molto diverse tra di loro, sia come tempistiche d'esecuzione che come costo, ma solo una di queste sarà quella che presumibilmente in primavera sarà realizzata dall'Azienda nazionale stradale, per risolvere le criticità di uno dei principali collegamenti della Statale 16 sopra il fiume.INTERVENTI NECESSARIÈ da anni che si inseguono le voci...