VIABILITÀROVIGO Serata a dir poco incandescente quella svoltasi l'altra sera all'ex scuola elementare di Mardimago in occasione del tanto atteso confronto tra la Giunta comunale (assente solo Stefano Falconi) e il comitato civico dei residenti.«Ho visto la presenza di Digos e Polizia Locale e mi sono sorpreso non poco - ha affermato il sindaco Massimo Bergamin - Mi è stato detto che erano qui per tutelare l'ordine pubblico, in quanto temevano che ci fossero scontri. Ma stiamo scherzando? Nessuno mi ha mai preso per il collo. Comunque sia,...