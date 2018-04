VIABILITÀ ROVIGO Se le condizioni atmosferiche terranno, il cavalcavia di

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITÀROVIGO Se le condizioni atmosferiche terranno, il cavalcavia di via Giotto riaprirà il 20 aprile. La ditta individuata per lo svolgimento dell'opera, la Co.Gi.Pa. Srl di Loreo, ha presentato ieri mattina il preventivo di riparazione, con le modalità di svolgimento e il costo. Riaprire quella strada costerà al Comune circa 25mila euro.L'ALLARMEMercoledì scorso, intorno alle 19, era stato repentinamente chiuso il cavalcavia sulla linea ferroviaria Bologna-Venezia di via Giotto per lo stato in cui versava. Uno dei giunti avrebbe...