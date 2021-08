Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VIABILITÀROVIGO «Riaprire al traffico il ponte di via San Sisto in modo da poter garantire maggiore sicurezza ad automobilisti e motociclisti che intendono immettersi su viale delle Industrie».È la proposta che il consigliere di minoranza Mattia Moretto avanza all'amministrazione comunale, tramite un'interrogazione, al fine di rendere più scorrevole il traffico nella zona in direzione dell'Interporto. «Viale Don Lorenzo Milani - spiega...