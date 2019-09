CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITÀROVIGO Non è ancora passato un anno, ma da alcuni mesi è difficile notare novità nel cantiere per la realizzazione di un nuovo binario alla stazione dei treni. Un cantiere che non limita i suoi effetti sulla stazione stessa, ma manitene via Petrarca in una condizione di precarietà per gli automobilisti e i pedoni.L'OPERAIl cantiere è stato aperto all'inizio di quest'anno, in concomitanza con il primo dei due tumultuosi cambi di circolazione stradale nella zona della stazione ferroviaria. Infatti, per aprire i lavori, Rete...