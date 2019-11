CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITÀROVIGO Le piogge dei giorni scorsi hanno messo a dura prova il sottopasso di via Calatafimi. A causa del forte maltempo che insiste ormai da alcune settimane anche in Polesine, il Comune ha deciso di chiudere il sottopasso per metterlo in sicurezza. Il tratto di strada si era trasformato in una grande pozzanghera. Un disagio enorme per le auto costrette a rallentare in prossimità del sottopassaggio divenuto pericoloso per la sicurezza degli automobilisti. L'amministrazione, l'altro giorno, ha dunque deciso modificare momentaneamente...