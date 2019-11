CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITÀROVIGO L'addio al doppio senso è stato uno dei motivi che hanno portato al deflagrare della maggioranza che sosteneva Bergamin, ma il tema della viabilità in viale Marconi e dell'accesso alla stazione è sempre d'attualità. È il consigliere di Fratelli d'Italia Mattia Moretto a lanciare un appello deciso: «Viale Marconi torni a doppio senso di marcia!». Dietro alla scelta di eliminare il doppio senso di marcia preso a inizio anno c'è stato l'intervento di Rfi che si è mangiata una porzione di via Petrarca per realizzare, in...