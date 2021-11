Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VIABILITÀROVIGO Il piano ciclabile di 83 chilometri che permetterà di raggiungere non solo il centro e le frazioni, ma anche molti Comuni della provincia, a bordo delle due ruote, è finalmente pronto. L'ambizioso progetto, attualmente in fase di studio di pre-fattibilità, su cui l'amministrazione Gaffeo conta per dare una svolta green al capoluogo, verrà infatti presentato oggi pomeriggio alla terza Commissione presieduta da Giorgia...