CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITÀROVIGO Il 2019 sarà l'anno in cui il Comune dovrebbe riuscire a completare alcune importanti infrastrutture viarie, dalla rotatoria di Sarzano alla pista ciclabile della stessa frazione. Potrebbe essere, inoltre, l'anno decisivo per il destino del Passante Nord, la grande opera rimasta a foderare i cassetti degli uffici comunali per troppo tempo, in attesa del finanziamento da parte di Veneto Strade. Ad inizio novembre l'assessore ai Lavori Pubblici Saccardin aveva detto che «per l'apertura del cantiere della rotatoria di Sarzano...