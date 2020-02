VIABILITÀ

ROVIGO Arrivano un paio di modifiche alla viabilità cittadina, a San Bortolo e in Commenda.

La prima decisione adottata dalla Polizia locale riguarda via Cecchetti, laterale di via Oroboni che si trova all'incirca all'incrocio di quest'ultima con via Galimberti, usata generalmente dai residenti. Adesso, in attuazione di un'ordinanza che risale addirittura a fine luglio dell'anno scorso, via Cecchetti è a senso unico con ingresso appunto da via Oroboni e sbocco su via Baroni.

L'altra modifica riguarda le vie Confalonieri e Ippodromo, in Commenda. Quest'ultima, anche se diversi nemmeno se ne erano accorti e molti altri sì, ma commettono un'infrazione volontariamente, è limitata ai residenti e agli autorizzati, pertanto chi non rientra in tale categoria non potrebbe passare: in realtà la percorre chiunque. Tale limitazione era stata obbligata dal fatto che lì si trova la caserma dei vigili del fuoco e che da lungo tempo era malfunzionante il semaforo che nella strada stessa blocca il traffico per permettere la rapida uscita dei mezzi dei pompieri dai garage nelle situazioni di emergenza. Pertanto il mancato rispetto del divieto non era solo una infrazione, ma creava il rischio di impedire la veloce partenza dei mezzi di soccorso e di incidenti. Ora il semaforo è stato sostituito con uno nuovo e la Polizia locale ha deciso di togliere la limitazione, riaprendo la strada a tutti, ma istituendo il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati con quattordici posti di sosta riservati ai vigili del fuoco e due per disabili. In questa scelta rientra via Confalonieri, una laterale di viale Tre martiri che si trova poco prima della rotatoria all'incrocio con viale della Pace, le vie Oroboni e Fuà Fusinato. Via Confalonieri diventa a senso unico da via Piva allo sbocco su viale Tre martiri con obbligo di svolta a destra verso la rotatoria, tutto ciò per avere un ulteriore sbocco dalla Commenda su viale Tre martiri stesso.

