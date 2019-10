VIABILITÀ ROVIGO Al via la riparazione di via Casalveghe. La prossima settimana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITÀROVIGO Al via la riparazione di via Casalveghe. La prossima settimana inizierà il rifacimento del manto stradale, letteralmente martoriato dopo i lavori dello scorso inverno per riparare la sottostante condotta idrica. Si mette così la parola fine a un anno travagliato per i residenti di Cantonazzo, durante il quale sono stati costretti a sopportare una serie di disagi che li ha portati ad occupare per due volte la sala consiliare di Palazzo Nodari.ROTTURA DELL'ACQUEDOTTOAll'origine di tutto, infatti, c'è la rottura di un tratto...