VIABILITÀ

LAVORI NOTTURNI, CHIUSO

UN TRATTO DELL'A13

Sull'A13, per interventi ai giunti di dilatazione, nelle due notti consecutive di oggi e domani, dalle 22 alle 6, sarà chiuso il tratto compreso tra Villamarzana-Rovigo sud e Occhiobello, verso Bologna.

POLESINEAZIONE

RACCOLTA ALIMENTARE

PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

Continuano le raccolte alimentari da parte di #PolesineAzione insieme ai con i volontari di #SolId. «Sempre più sono le famiglie italiane che versano in situazioni di precarietà. Per questo vogliamo dare un po' di concreto aiuto mettendoci a disposizione della comunità». Domani dalle 9 alle 13 al supermercato Orva di Rovigo vi sarà la raccolta.

GRUPPO ASTROFILI

SERATA ALL'OSSERVATORIO

PER CONOSCERE LE STELLE

Oggi alle 21 serata aperta al pubblico all'osservatorio astronomico Bazzan in via Cappello a Sant'Apollinare. I soci del Gruppo Astrofili polesani faranno scoprire ai visitatori le meraviglie del cielo e i misteri dell'universo.

In caso di maltempo si terranno mini-conferenze di astronomia e sulle attività del gruppo. Ingresso gratuito ad offerta libera. È richiesta la prenotazione al numero di telefono 351/6819943 (attivo ogni giorno dalle 19), è anche possibile inviare un messaggio Whatsapp. Green pass obbligatorio.



