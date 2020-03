CENTRO STORICO

ROVIGO Via X Luglio si prepara a rinascere grazie a una coppia di storici commercianti del centro. Sul tavolo del sindaco c'è infatti un progetto per la riqualificazione della strada che collega piazza Garibaldi a piazza Merlin, proposto da marito e moglie, che per il momento preferiscono rimanere anonimi. Circa un anno fa, i due imprenditori avevano depositato in Comune un dettagliato progetto proponendo di farsi carico delle spese per l'acquisto dell'arredo urbano per rendere la zona più vivibile e appetibile allo shopping attraverso l'introduzione di panchine, fioriere e rastrelliere per le biciclette. Un regalo che la coppia di commercianti vorrebbe fare alla sua città per festeggiare i quarant'anni di attività. L'idea di dare un volto nuovo a via X Luglio con la precedente amministrazione era rimasta nel cassetto, a rispolverarla il sindaco Edoardo Gaffeo, impegnato nella progettazione dei Distretti del commercio.

«È un'ottima proposta che stiamo valutando - spiega il sindaco - l'intenzione che abbiamo è quella di rilanciare ogni via della città come fosse un centro commerciale all'aperto. Le X Luglio, Angeli o Badaloni potrebbero infatti avviare iniziative per personalizzare l'immagine da un punto di vista commerciale, grazie anche al marketing e alle iniziative dei gruppi di negozianti. Difficile, per il momento, pensare di dividere la città in settori merceologici, dedicando una via al cibo, un'altra all'abbigliamento... anche per la burocrazia delle autorizzazioni che dovrebbero essere tutte riviste. L'iniziativa di un marketing promosso dai negozianti della singola via, attraverso progetti come quello propostodagli storici commercianti di via X Luglio sono senz'altro positivi e vanno nella stessa direzione dei Distretti del commercio che stiamo avviando».

Entro quest'anno, aggiunge il sindaco, «abbiamo intenzione di mettere mano ai portici di via Badaloni che necessitano di restauro. Il manager Giacomo Pessa sta preparando una serie di video diretti a promuovere la città. Sta facendo un grande lavoro di marketing, grazie alla prima trance di contributi di 120mila euro che ci sono stati resi disponibili dalla Regione».

Essenziale, chiude Gaffeo, la collaborazione dei commercianti cui potrà essere chiesto di personalizzare le vetrine con colori comuni e altre decorazioni. Tutti i marciapiedi del centro saranno rifatti e messi in sicurezza, per quanto concerne alte iniziative dovranno essere finanziate, dove non arrivano i fondi dei Distretti, con il contributo delle singole attività.

