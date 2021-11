Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ADRIAI residenti di via mons. Pozzato sono pronti a scendere in strada per protestare contro l'amministrazione comunale. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'asfaltatura di via Malfatti, operazione che palazzo Tassoni ha cantierato dal 2 al 10 dicembre, ma che viene vista da chi vive in via Pozzato come sorta di presa in giro. «Siamo felici - commenta Marco Polato, uno dei portavoce del comitato della contrada - per i...