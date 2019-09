Via Petrarca strozzata dai lavori in stazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GRANDI OPEREROVIGO Riaperto il cantiere per la realizzazione del nuovo binario della stazione dei treni. Ieri mattina gli operai incaricati da Rete rerroviaria italiana hanno ripreso a lavorare in un cantiere che da parecchie settimane era immobile, non mostrando segni di avanzamento. È stata posizionata la barriera che separerà via Petrarca dalla zona ferroviaria, dove sarà presto realizzato il nuovo binario-capolinea che servirà la tratta Rovigo-Adria-Chioggia.AREA RECINTATACon l'installazione della nuova recinzione, ben differente da...