Conclusa la procedura degli espropri, che ha impegnato gli uffici per alcuni mesi, questa settimana sono iniziati i lavori del primo e secondo stralcio per la costruzione della nuova strada a prosecuzione di Via Pelandra che collegherà via Verdi con via Rizzo. La nuova viabilità avrà una lunghezza di circa un chilometro e sarà realizzata dalle due ditte vincitrici della gara indetta dalla Sua provinciale. Il quadro economico è di 500mila euro per ciascuno stralcio. La progettazione e direzione lavori è stata affidata allo studio Mbe dell'ingegner Mario Bellesia.

L'opera consentirà lo scarico del traffico su via De Gasperi oltre che favorire nuove direttrici per lo sviluppo insediativo sia residenziale che per i servizi. In pratica in lavori del primo e secondo stralcio saranno realizzati in contemporanea sia dalla parte del ponte di via Verdi che dalla parte del campo di rugby.

La strada si collegherà con la nuova rotatoria realizzata nei mesi scorsi sulla strada regionale 443, all'incrocio della Cagna, e ancora in fase di completamento in quanto si stanno attendendo le autorizzazioni per poter spostare il guard rail provvisorio che permetterà maggior spazio per la svolta verso in direzione Lama Polesine. Nei giorni scorsi erano state segnalate altri disagi proprio legati al fatto che la rotatoria è stata realizzata disassata rispetto all'asse della strada regionale. Tale scelta è stata dettata per non dover espropriare i giardini delle abitazioni a ridosso che comunque si presentano alquanto vicine alla sede stradale. La larghezza delle corsie rimane comunque di tre metri e mezzo.

