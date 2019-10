CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIA PASCOLIUNA PERIZIA SULL'INCIDENTECOSTATO LA VITA ALL'ANZIANA(F.Cam.) Sarà una perizia a ricostruire la dinamica dellincidente di lunedì mattina in via Pascoli, costato la vita alla 84enne Luigina Mazzetto Felisati, morta dopo limpatto con un furgone frigorifero, che lha sbalzata dalla sella della sua bici a pochi metri dal cancello della sua abitazione. La bici dellanziana, il furgone Mercedes Sprint 313 e una Citroen C3 che era parcheggiata lungo la strada e rimasta coinvolta nel sinistro, sono stati posti sotto sequestro. Disposta dal...