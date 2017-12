CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIA PASCOLIMORTA A 84 ANNIDENTRO CASA(R.Mer.) Tragedia, ieri mattina, in centro città. Una donna di 84 anni è stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione di via Pascoli. A scoprire il corpo dell'anziana è stato un parente. Sul posto è intervenuta anche una Volante e la Polizia scientifica per cercare di fare luce sull'accaduto. I medici del Suem non hanno potuto fare altro che costatare la morte dell'84enne, avvenuta poche ore prima. Secondo i primi accertamenti, la donna è deceduta per cause naturali.VIVIROVIGORACCOLTA DI...