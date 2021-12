PORTO TOLLE

Continua la riqualificazione di via Matteotti che nel 2022 dovrebbe finalmente dirsi compiuta. La strada in questione attraversa per 5 chilometri il centro abitato di Ca' Tiepolo: zona di passaggio e biglietto da visita per il comune deltino. La giunta Pizzoli ha approvato il progetto definitivo - esecutivo del rifacimento della rotatoria di ingresso sul lato ovest del capoluogo di Porto Tolle, nella zona del Borgo Molo, subito dopo il ponte che porta verso il centro del paese. Una operazione del valore di 200.000 euro: di tale cifra circa 150.000 euro saranno impiegati per i lavori che saranno assegnati al miglior prezzo, mentre i rimanenti 50mila resteranno come plafond a disposizione per eventuali imprevisti.

Come si legge nella relazione tecnica, il concetto su cui si sviluppa il progetto è quello di ridare vita alla porzione di testa della strada principale di Ca' Tiepolo. Sarà quindi realizzato un percorso ciclopedonale, che si collegherà a quello recentemente ultimato, con conseguente adeguamento dell'ingresso da Borgo Molo. Per realizzare ciò saranno demolite le aiuole esistenti per crearne di nuove per un diametro di 12 metri con nuove barriere di protezione. A corollario saranno riasfaltata la carreggiata, rifatta anche la rete pubblica di illuminazione e riorganizzato l sistema di raccolte delle acque meteoriche con relative caditoie.

Nelle intenzioni dell'amministrazione l'intervento andrà così a portare a compimento via Matteotti come ha evidenziato l'assessore Diego Marchesini: «Il disagio dei lavori in corso si sta ormai protraendo da 7-8 anni. Abbiamo stanziato 200.000 euro per realizzare una nuova rotatoria in ingresso, nella zona Molo con cui andremo a collegarci al terzo stralcio della pista ciclabile che è stato ultimato».

ALTRE OPERE

Non si porrà mano soltanto all'ingresso. Specifica l'assessore ai Lavori pubblici: «Nel mentre abbiamo stanziato 100.000 euro per mettere a punto il quarto stralcio che nei pressi di via Strauss si sposterà sul lato ovest per collegarsi alla rampa arginale di piazzale Europa. Infine, altri 100mila euro saranno impiegati per opere di arredo tipo l'installazione di cestini e panche, e altre migliorie agli incroci della stessa via Strauss».

Anna Nani

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA