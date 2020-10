VIABILITÀ

ROVIGO Via Martiri di Belfiore ha avuto il velobox nel tratto dove le auto sono solite sfrecciare e dove non sono mancati gli incidenti, tra la frazione di San Sisto e il sottopasso del cavalcavia, ma ci sono anche altri interventi necessari e che restano giacenti.

Uno di questi è rappresentato dal guardrail sul lato da Rovigo verso la frazione, poco prima di entrare nell'abitato di quest'ultima. Da un anno e mezzo è incidentato, gli viene anche tagliata la vegetazione intorno, ma resta così, senza più assolvere alla sua funzione di protezione dal finire giù nella scarpata e anche delle vicine case alla base di questa. Ancor peggio, potrebbe diventare pericoloso in caso di incidente con una sorta di arma tagliente.

Tornando al velobox, come scritto ieri, c'è l'incongruenza del limite di velocità. Per i mezzi che da Rovigo vanno verso San Sisto, c'è un segnale con limite di velocità di 60 chilometri all'ora, anche se maltrattato, piegato, mai riparato e spesso finisce anche nascosto dai rami degli alberi, mentre sulla corsia opposta, dove è stato installato il velobox, quest'ultimo indica come limite i 50 chilometri all'ora. Peraltro su questa stessa direzione, superato il passaggio pedonae rialzato con limite a 30, non vi sono più segnali che rechino il limite indicato poi sul velobox.

