Via Marconi e via Verdi soffrono

Via Marconi e via Verdi. Sono questi gli altri due punti caldi della viabilità cittadina sui quali gli automobilisti, da tempo, chiedono un intervento all'amministrazione. Entrambe le strade, infatti, la prima accanto alla stazione dei treni, la seconda al Tribunale, hanno visto, durante l'ultimo anno della giunta Bergamin, una rivoluzione che ha creato non pochi disagi al traffico. In particolare via Marconi, divenuta a senso unico di marcia con immissione da viale Porta Adige e uscita da via Petrarca, al mattino e nel tardo pomeriggio si formano file interminabili di auto. Disagi, sul fronte del traffico, si registrano anche in via Verdi, anch'essa a senso unico, così come la vicina via Mazzini. In queste due zone della città, infatti, la nuova viabilità ha creato parecchi rallentamenti del traffico, in particolare ai residenti e ai commercianti. Disagi che nei prossimi mesi potrebbero aumentare, in particolare in via Marconi, con lo spostamento della stazione dei bus da piazzale Cervi all'ex scalo merci. Il sindaco Gaffeo ha assicurato che anche in queste due vie, strategiche sul fronte della viabilità della città, arriveranno presto novità, grazie al nuovo Piano del traffico. Quest'ultimo provvedimento, infatti, pronto probabilmente entro la primavera, non lascerà nulla al caso, dando la possibilità ai veicoli di circolare intorno alla città con maggiore facilità rispetto a oggi, attraverso un nuovo disegno della viabilità cittadina.

