Via Marconi avrà area giochi e percorso salute

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CRESPINOL'area giochi di via Marconi avrà nuove attrezzature e un percorso fitness. Con questi obiettivi la giunta municipale di Crespino partecipa a Work in sport, un bando di finanziamento con il quale la Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo punta a promuovere le attività motorie e sportive per migliorare gli stili di vita e stimolare comportamenti attivi nei confronti della salute e del benessere di persone e famiglie. Per questo motivo l'esecutivo ha commissionato all'Ufficio tecnico comunale un progetto di massima, Sport in...