Via Marchioni, si rimettono i cavi rubati ai lampioni

LAVORI PUBBLICIROVIGO Tornerà a essere completamente illuminata via Marchioni nel tratto lungo l'Adigetto, che è sì privo di abitazioni, ma è utilizzato da molte persone perché rappresenta il collegamento tra i tratti della pista ciclabile appunto lungo il canale che da San Bortolo alla fine sbuca all'altezza di Sant'Apollinare.È per questo motivo, infatti, che una delle opere previste in uno dei tanti vecchi Piruea (strumenti urbanistici per la trasformazione di aree verdi in edificabili da parte dei privati, che danno lavori in cambio...